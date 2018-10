Ante la pregunta, "¿saliste con Messi?", de la conductora, la ex de Martín Redrado contestó: "No voy a contar eso. Una vez lo conocí en persona pero no quiero contar detalles". El encuentro al que hizo referencia fue a un cruce por el cumpleaños del jugador en 2009, cuando se encontraba en un impasse con la madre de sus hijos, Antonella Roccuzzo.

El periodista de espectáculos, Marcelo Polino, había develado el fugaz romance entre Luli y Messi, y los detalles de lo mencionado por ella con Pampita coinciden con aquellas primeras versiones.