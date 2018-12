"Ella sale del coma y empezamos a establecer un vínculo sin palabras porque ya no podía hablar. Pero yo podía entender todo lo que necesitaba sin palabras, no sé cómo explicarlo. Vuelve a caer en coma y fue un mes de mucha agonía", continuó.

En un momento de lucidez, su madre le pidió que necesitaba que le hicieran reiki, pero cuando llegó la madre de un compañero de teatro que practicaba la disciplina, la mujer no pudo.

“La hice pasar a la habitación, pero al minuto salió y me dijo ‘yo no puedo hacer nada, lo tenés que hacer vos'", contó. "Entonces pasé y me hizo hacer algo que no sabía qué era, unos movimientos con las manos. Mi vieja no se movía hacía cuatro días, pero le pasé las manos y movió las piernas, movió los brazos, abrió los ojos. Fue toda una experiencia. Ahí le dije ‘agarrate a tu ángel, nos hiciste muy felices'. Y se fue. Y cómo no creer", recordó, ante la mirada conmovida de Esmeralda Mitre, Jimena Monteverde, y el resto de los invitados.

