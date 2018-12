¿Cómo te ubicás vos políticamente?

Soy bastante ignorante, debo decir. Ignorante a conciencia. Hubo un momento, los 90, en los que mi generación perdió el interés por la política y, al menos en mi caso, nunca más lo recuperé. Y no comparto las posiciones políticas que existen hoy. Así que casi por elección soy ignorante, porque a veces uno hasta sufre y entonces mi mirada es que uno puede hacer también desde su lugar lo mejor para que las cosas estén mejor.

¿No creés que la construcción es colectiva?

Es que cuando veo las peleas, los bandos, las grietas, veo que no se puede construir nada. Me cansa la política. No creo en esa política. Me parece que un país sale adelante cuando todos se unen y empujan para el mismo lado.

No te vemos mucho en cine, ¿te gustaría hacer más?

Me encantaría, sí, claro. Pero soy consciente de que es muy poco el cine que se hace y que un poco siempre llaman a los mismos. Entonces es difícil meterse en el circuito, pero confío que yendo de a poquito, y cuando empiecen a ver los trabajos, va a pasar. Igual, a mí me apasiona actuar más allá del lugar, así que pongo la misma pasión y el mismo amor en la televisión que en el cine.

¿Cómo te preparás para Campanas en la noche?

Muy bien, es una novela también con mucha intriga y misterio, suspenso, policial, de empoderamientos, con un personaje que es justamente una mujer que intenta empoderarse… A tono con la época.

Decías que descreés de la política, ¿en el feminismo creés?

No me manifiesto públicamente en nada, me parece que los extremos nunca son buenos. Pero sí creo en que la mujer necesita empoderarse, ser reconocida y valorada como se está reclamando. En lo personal, yo necesité empoderarme yo sola primero para poder después salir a empoderarme en otros lugares en mi vida.

¿Ahora cómo te sentís?

Muy bien, estoy muy feliz con todo lo que me está pasando y con este presente.

Recuado-Cáceres-página-24.jpg

LEÉ MÁS

Malena Narvay: "Hay más libertad para probar sin poner títulos"