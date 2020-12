Luciano Monti y los motivos de la exclusión de Urcera en Buenos Aires

Monti charló con Carburando y puso claridad sobre la situación que les complicó el fin de semana. “Me llama la atención el problema que tuvimos con la nafta. Cuando te dicen que está mal la nafta no hay nada para reclamar, porque te muestran un montón de parámetros y no sabés cuáles están bien y cuáles están mal”, indicó el ingeniero de Acebal.

Y siguió: “(Ángel, comisario técnico de la CDA del ACA) Portela me llevó a hablar con el encargado de la prueba del combustible y esta persona me dijo que los parámetros estaban mal, como si tuviese una nafta vieja. Y si bien eso va en detrimento del rendimiento del auto, está fuera de los valores reglamentarios y hay que aceptarlo, porque no tenés cómo defenderte”.