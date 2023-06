Lucila La Tora contó cómo se porta Nacho en la intimidad después de la casa de Gran Hermano

Ambos ex hermanitos hablaron en varias oportunidades de su relación y también de las pautas que pusieron para que funcione su vínculo de amor. A la hora de hablar de una pareja abierta, Nacho fue tajante: "No, creo que los dos somos muy celosos y nos costaría un montón. El tema de la confianza...". Y la Tora no se quedó atrás: “No estamos preparados todavía para eso. Respetamos a los que lo deciden así, pero nosotros dos no”.

“Yo pedí por favor. Hablé con el psicólogo, hablé con todos porque Primo, Nacho y Juli todavía no podían ver a nadie. Y yo, al haber estado en la casa, hablo con juan (el psicólogo) y le dije 'por favor dejame ver a Nacho'. Yo no quería hacer otra cosa que verlo a Nacho, yo solamente lo quería ver a él”, comenzó contando Lucila.

“Realmente lo quería ver, quería saber de él, cómo estaba y demás... Bueno, me autoriza el psicólogo a ir con una de las productoras y me dice 'Lu, acordate de no dar información del afuera. Si tenés un celular, no se lo des. Ayer Juli, Marcos y Nacho no durmieron nada y tienen que descansar porque mañana tienen notas. No le des tanta información del afuera'”, reveló la Tora.

Luego, se puso nerviosa al recordar el tan ansiado reencuentro: “Ese día estuvimos hablando de cómo estábamos y de las cosas del afuera y después... Nada”. Su compañera Daniela Celis la interrumpió y dijo: “No cuenta nada al final, qué me importa lo que hablaron, quiero saber cómo fue.

"Contá vos, hacete cargo. Ponete los pantalones, dale", lo apuró la Tora. "Estuvo re bien, fue muy lindo", expresó Nacho. Ante esto, Julieta Poggio les hizo una pregunta picante: “¿Hicieron el amor o cog...?”.

Ante la íntima pregunta, La Tora dijo: “El amor... Lo hicimos toda la noche. De 2 a 5 de la mañana”.