Ludovica habló sobre el 2021 y aseguró que se viene un "año austero"

Tras esto, continuó explicando: “Los chinos dicen que para que te vaya bien en un año tenés que dejar en orden el año que termina, porque, si no, te llevás todo como una bola de nieve al año siguiente… Si en la Argentina los grandes temas no se ponen arriba de la mesa y se estabilizan, el año del búfalo va a ser más violento, más caótico y más fuerte. Pero también es un cambio radical. Nos reseteamos la cabeza”. Con esto, Ludovica aclaró que será un año “donde va a haber que tomar decisiones”.

Pese a todo lo malo que está pasando en el mundo con la pandemia, la astróloga señaló que hay que encontrar la manera de transformar las experiencias negativas en algo positivo. “Murió una hermana, una amiga que amaba; tengo a dos amigos muy enfermos, a dos hermanas que están inválidas, pero si vos eso no lo tratás de trasmutar dentro de tu experiencia... En la Cábala, el año 2020 dicen que se repite cada mil años. Este año es un cambio en la humanidad, de conciencia, geopolítico, de valores, de cómo y quiénes se reparten los recursos naturales del planeta, de quién se va a quedar con todo. Eso se define entre este año y el del búfalo, pero para el del búfalo ya está la gente que va a tomar a eso".

Una fecha caótica

En tanto, en otro pasaje del programa, Ludovida habló sobre la fecha en la que nació el país y reveló que se trata de un momento astrológico caótico.

“Argentina nació con una muy mala aspectación astrológica, la del 9 de julio de 1816, que fue una luna llena en oposición al sol, que es lo peor. Después de muchísimos años de estudiar el I Ching (libro oracular chino), vi que se repetía el mismo hexagrama siempre, que es el trabajo en lo echado a perder”, contó.

A partir de esto, la mujer relató que dos décadas atrás promovió la "fundación espiritual de la Argentina" junto a otros astrólogos. “Fue el 4 de diciembre de 2003, a las 17, en Ojo de agua, en Nono, Córdoba, que es el centro de Argentina. Por ahí pasaron todos”, confesó y aclaró que no tuvo que ver con ningún gobierno en particular, sino con una idea propia.

En ese momento, el Turco García, invitado al ciclo, manifestó que a su parecer “Argentina es el mejor país del mundo”. “Por más que hayamos nacido con los cosos para acá y para allá, con todo el respeto, no tenemos temblores, no hay inundaciones como Estados Unidos, no hay tsunamis, la verdad”, alcanzó a decir, a lo que Ludovica le respondió: “No estoy de acuerdo con vos. No es el mejor país del mundo por cómo estamos. Los seres humanos somos parte del sistema de un país y creo que justo en esta época, como sociedad, no estamos bien. Estamos enfermos. Tenemos que mirarnos sistémicamente. ¿Qué te pareció la provincia de Córdoba que se quemó íntegra? ¿Decís que no hay inundaciones? Hay temblores en Córdoba, en Salta, en Jujuy. Pasa de todo en la Argentina. Es inmensa. Sistémicamente, el país necesita una sanación", zanjó.