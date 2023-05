Ludovica Squirru adelantó cómo será la economía en mayo según el Horóscopo Chino

“Las bolsas de valores, casinos y casas de apuestas podrían provocar inestabilidad en mercados que normalmente no se ven afectados por estos negocios. Las zonas más alteradas serán el suroeste, nordeste, oeste y el centro mismo de la tierra. No hay que prestar ni pedir prestado”, explicó la astróloga.

Ludovica Squirro mayo 1.jpg

Previamente, Ludovica Squirru ya había contado cómo sería el año de la Argentina teniendo en cuenta que el 2023 es el año del Conejo de Agua.

"Es un año donde va a haber confusiones, muchas, pero al mismo tiempo muchas ganas de renovación. Como fue la explosión en el año 63, hace 60 años, conejo de agua, cuando aparecieron los Beatles con su primer 'Please, please me' o Martin Luther King con el 'I have a dream'. Se renueva un poco el arte, las utopías, las ganas de juntarse en comunidad intercambiando todo lo que uno es y hace. El conejo da la posibilidad de una verdadera transmutación", reveló Ludovica Squirru.

Ludovica Squirro mayo 2.jpg

“La Argentina sigue siendo un lugar geográfico con ciertos límites entre las fronteras que cada vez se están desdibujando más. En cada región de este país inmenso pasan diferentes situaciones que solo las conoce la gente que vive en el lugar. En Traslasierra, donde vivo, hay incendios feroces, devastadores, donde no alcanzan ni los aviones hidrantes, que hay dos, ni los bomberos”, agregó.

“Entonces digo, todo esto de la Argentina se está convirtiendo en… concientizar lo que es vivir en un desamparo total de gobiernos que buscan intereses para hacer negocios con las tierras que queden potables, con las cultivables, hacer countrys, abrir autopistas, bajar el bosque nativo, hacer realmente desmanes que lamentablemente no entienden que influyen en todos. El cambio climático no es un castigo de los dioses, sino que es culpa humana, a nivel mundial. Ese caos va a crecer, en la medida que no haya orden”, cerró Ludovica Squirru.