Luego de ser denunciado por abuso, regresa al cine

Días atrás, la película estrenó su primer avance, en donde Spacey aparece de forma prominente como el mentor de un grupo de jóvenes que buscan hacer una millonaria estafa.

En este film, el ganador de dos premios Oscar a Mejor Actor de Reparto (1995) y Mejor Actor (1999) compartirá escena con Ansel Elgort, uno de los primeros actores en acusar los actos inapropiados de Spacey.

Caída

El actor fue expulsado de All The Money in the World (Todo el dinero del mundo), el proyecto cinematográfico más reciente que se le conocía. Incluso, los productores decidieron borrar todas las escenas en las que participó Spacey tras ver la gran repercusión mediática que tomó el caso. Sus escenas se grabaron de nuevo, con Christopher Plummer como protagonista.

24 denuncias por abuso sexual tiene en su contra el actor, que se declaró gay.

Actualmente, la Fiscalía de Los Ángeles se encuentra investigando las demandas recibidas contra la estrella de Hollywood. Lo mismo sucede con las denuncias en su contra en Londres, donde Scotland Yard ya está siguiendo el caso.

Salir del clóset

El 30 de octubre de 2017, el actor Anthony Rapp (Star Trek Discovery) dio a conocer que a los 14 años fue acosado sexualmente por Kevin, quien publicó un comunicado ofreciendo disculpas y asegurando que no recordaba aquellos sucesos. Sin embargo, en el mismo texto sorprendió al revelar que era homosexual. “Como saben mis seres cercanos, he tenido encuentros románticos tanto con hombres como con mujeres, y ahora elijo vivir como un hombre gay”, fue la confesión del actor que muchos medios tomaron como estrategia.