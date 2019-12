Luego de su salida de LAM, Alfano llega a la mesaza

“Yanina me dijo al aire que me iban a rajar. De hecho me confesó que le hizo la vida imposible a Nequi Galotti, Evelyn Von Brocke y Nancy Pazos y se tuvieron que ir. Yo hablaba y me insultaban. Había visto el programa y pensé que era joda. Hasta que me volvió a involucrar con Massera, que se supo que fue mentira, y me viene a tirar un carpetazo más aburrido. Son personas que no se adaptan a personas diferentes, tienen alrededor gente a la que pueden aplastar”, disparó Graciela.

Además de la rubia, la lista de invitados de Mirtha tiene a Viviana Saccone, Campi, Antonio Grimau y al Turco Naim, quien dará detalles sobre la escuela de pedagogía Waldorf a la que asistirá su hija de tres años.