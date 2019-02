Luis Ventura tildó a Mercedes Ninci de "mamarracho"

Buenos Aires. En Los ángeles de la mañana le hicieron una nota a Luis Ventura, que quedó en el ojo de la tormenta por la muerte de Natacha Jaitt, tras haber publicado la foto del cuerpo de la mediática. “Yo ya hablé con Ulises (el hermano), a mí me dijo Natacha en vida ‘si yo desaparezco de manera confusa, yo quiero que tires todo para afuera’. Además, quiero decir que antes de que subiera la foto, a mí me llegó a través de las redes sociales”, explicó. Y continuó : “Hice lo que ella pidió. Por otro lado, la foto es esclarecedora con relación a lo que dicen, que creían que ella estaba dormida, y se nota que tiene los ojos abiertos”. Cuando el cronista le preguntó por los dichos de Mercedes Ninci sobre Natacha, disparó: “Ninci es un mamarracho, no la tengo en cuenta”.