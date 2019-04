Luisa Albinoni se sacó con el gobierno de Macri

Invitada a Intrusos, Albinoni no se calló nada y criticó ferozmente al gobierno de Maurico Macri. Justamente, Luisa se refirió a cómo vio las medidas que ayer anunciaron para afrontar la crisis. “Lo viví como el culo, siento que nos están tomando el pelo, somos un pueblo bueno y de bueno nos han tomado de boludos, entonces escuchás lo de los créditos para los abuelos, y se están muriendo de hambre, hay una expectativa de 73 años y los viejos cagan fuego antes, no tienen para los remedios, y yo ya me estoy acercando, si no tengo una jubilación, no puedo vivir’’.