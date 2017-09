¿Cómo construiste a esta mujer de época?

Con mucho trabajo: ensayé y ensayé y ensayé, desde cómo fumar a cómo agarrar la cigarrera. Moverme, caminar, hablar… Soy muy exigente y disfruté mucho de exigirme mucho para un personaje. Así que muy obedientemente me sometí a Alejandro Maci. La película está llena de detalles y es una puesta de época espectacular. Tenía que estar a la altura de eso. Así que él me daba películas para ver y me las miraba todas. Películas de la década del 40 para imitar a esas mujeres.

¿Qué dice Mike de la película? ¿La vio?

Sí, le pusieron subtítulos para que la pudiera ver. Y le encantó, le encantó. Lo que me dijo fue que de ahora en más podía hacer lo que quisiera, porque puedo hacerlo y porque “la” película, ya la hice.

¿Es verdad que el desnudo no es tuyo?

Es verdad.

¿No te animaste?

No quería poner mi energía en ese desnudo frontal y prefería concentrarme en las escenas de la cama. Sentía que exponerme así sólo para una toma que no era actuada, no sé…

¿Qué te da el cine?

Creo que tiempo, tiempo para pensar, para elegir, para ensayar, para probar, para crear un personaje. Es espectacular eso. Me encanta.

Hiciste también una campaña de moda, ¿te gusta hacer moda?

Me encanta hacer moda. Es como el día en el que me siento más mujer: me maquillan, me peinan, me tratan bien. Es como una especie de fashion emergency. Me encanta. Y Vitamina me sumó un montón. Es una marca que me hace sentir más mujer y me encuentra en una etapa diferente, mis 30 años, y me identifica en este momento. Me gusta la ropa, la calidad, el estilo.

¿En la vida cotidiana sos más relajada?

Sí, recontra relajada. Y es por eso que me encanta que me hagan de todo, porque en mi vida cotidiana y fuera del trabajo no me hago nada. Soy bastante de entre casa.

¿No te cuidás?

Me cuido más cuando tengo que trabajar y hago gimnasia y todo. Sí, me cuido. Pero me doy mis gustos. Me encanta comer y me encanta cocinar. Cada vez que vengo acá, encima mi mamá cocina increíble y bueno, no me privo de nada.

¿Cómo llegaste a los 30?

No tiene nada en particular. Creo que es espiritual el tema y a verdad es que me siento de 15. Me sigo riendo de las mismas cosas, me junto con mis amigas del colegio y somos iguales. La verdad es que no me pesa nada la edad. Estoy muy contenta. Sigo haciendo las mismas cosas.

Empezaste a trabajar muy chica, ¿te arrepentís de algo que no hayas hecho?

Sí, muy chica. Pero la verdad es que no me arrepiento de nada porque la verdad es que no dejé de hacer absolutamente nada ni quemé ninguna etapa. Terminé mi primaria y mi secundaria con mis compañeras, como todas. Después decidí que quería seguir dedicándome a esto y seguí. La verdad es que en eso les debo todo a mis viejos y a mi familia porque ellos fueron los que siempre hicieron que no me fuera de eje y que mantuviera los pies en la tierra, aun empezando desde muy chica. Y también porque me dejaron hacer esto, porque me acompañaron en mis sueños.

¿Qué extrañás viviendo lejos de Argentina?

La verdad que nada. Me hice mi pequeña Argentina allá, mi pequeño mundito argentino en Canadá. Así que aunque esté a miles de kilómetros sigo siendo recontra argentina: mate, amigas en el chat, televisión argentina todo el tiempo.

No dejaste nada. ¿Cómo es esa vida de dos países tan distantes, con familia y con un marido muy famoso que tiene giras y compromisos por todos lados?

No, no dejé nada y no voy a dejar nada. Amo mi trabajo. Y nuestra vida es así: con valijas y valijas. Y viajes. Y armar y desarmar, y vamos haciendo. Nunca hay un largo plazo muy estable. Pero nosotros elegimos esto y nos acostumbramos y somos felices. Me hizo crecer mucho en el sentido de hacerme menos problemas, de ser más desapegada, de aprovechar mucho cada momento acá y allá, de disfrutar de lo importante.

¿Elegís trabajar acá?

Sí, elijo hacer cosas acá. Me encanta estar en contacto. Argentina es un país con gente llena de talento y con muy buena televisión y cine. Y es mi país. Pero también me encanta trabajar afuera cuando se da. Hice una película en Estados Unidos y me encantó también. Es eso. Aprendí a no estar atada y a ser un poco menos apegada, pero mi corazón es argentino y siempre me va a tirar para acá.