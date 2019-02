Luismi rechazó dar notas y ser artista de Telefe

Sin embargo, desde el portal PrimiciasYa consignaron en las últimas horas que las negociaciones entre la emisora y el cantante fracasaron. “Él no acepta hacer entrevistas, no quiso y era lo que más quería el canal. Pero no quiere dar notas. Además, las cobra en dólares y pide una fortuna”, señaló una fuente a ese portal.

Por lo pronto, Telefe ya dejó de emitir las promos de Luis Miguel en su pantalla y, excepto que haya algún cambio a último momento, el artista visitará el país pero sin tener contacto con la prensa.

Fechas: Luismi se presentará eL 26 de febrero en Córdoba y el 1 y 2 de marzo en Buenos Aires

Su ex, en pie de guerra

Aracely Arámbula aclaró que su vida y la de sus hijos no será ficcionada en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. “Qué lista ni qué lista, ya están listos mis abogados. No, no vamos a salir en esa serie. No está autorizado mi nombre ni mucho menos los de mis hijos. El señor (Luismi) canta divino, pero no hay necesidad de exponer tanto”, se quejó la actriz.