¿Luli está más cerca de decir que Redrado es el papá de Matilda?

“Él dejó de ver a mi hija, muy injustamente, porque los chicos se encariñan, y me empezó a preguntar por él”, aclaró Luli, intentando justificar el por qué Redrado escondería a Matilda.

En ese momento, Salazar reveló que Redrado intentó avanzar físicamente con ella en varias oportunidades, pero que ella lo rechazó porque estaba en pareja. “Él me dijo que me amaba hace un año”, contó. A ese punto, Salazar blanqueaba que su ex jugaba a dos puntas.

“Basta de machirulaje, de decir que una mujer se alegra porque su ex corta con una novia. En todo caso, fue una decisión de él, yo no tuve nada que ver”, cerró su descargo la panelista, en el programa de América.

En medio de todo esto, se conoció que Sanguinetti usó su Instagram para compartir un meme, el cual despertó la furia de Salazar. “No comments”, dice la imagen que publicó la empresaria, donde aparece una mujer rubia con un chaleco de fuerza. Aunque en ningún momento menciona a Luli, la modelo se dio por aludida y retrucó en Twitter.

“Hermosa empatía de mujer. Qué triste todo. Mirá lo que lográs @martinredrado”, escribió la rubia para volver a responsabilizar del escándalo al expresidente del Banco Central, que por ahora decidió no dar declaraciones.

https://twitter.com/lulipop07/status/1344651622664822785 Hermosa empatia de mujer!!! Que triste todo pic.twitter.com/U8mJzQdMHk — luciana salazar (@lulipop07) December 31, 2020

Siguiendo con su juego de oscurecer más que aclarar, Luciana lanzó otro tuit, en el que nuevamente plantó la duda de si Matilda es hija también de Redrado.

“Acá ya no pasa solo por mí!! Hay una menor que está siendo manipulada por una persona que no puede contar la verdad. Que vaya a saber porque no puede decir públicamente que la quiere y que la ve. Mas allá de lo que privadamente también haya dicho sobre mí y sus sentimientos”.

https://twitter.com/lulipop07/status/1344661701585731587 Aca ya no pasa solo por mi!! Hay una menor que esta siendo manipulada por una persona que no puede contar la verdad. Que vaya a saber porque no puede decir publicamente que la quiere y que la ve. Mas alla de lo que privadamente tambien haya dicho sobre mi y sus sentimientos — luciana salazar (@lulipop07) December 31, 2020

Ante esto, muchos usuarios le reclamaron que de una vez por todas diga la verdad respecto a la paternidad de la menor. “Lo importante es la verdad ! Me parece q es hora de decir que la niña es su hija . Entonces todo se daría vuelta. No permitir un juego o psicopateo que no es bueno para una madre y menos para una niña . Los niños van entendiendo todo con el tiempo, no son distraídos como parecen”; “Creo que es hora de que blanquees que es su hija y si no lo es, bloquéalo de todos lados y a la mierda, mirá lo hermosa que sos! Búscate otro” y “Luli es muy obvio que es el padre. Que tristeza que no lo digan. Pobre criatura. Una persona que no es su papa no va a actuar de esa manera sabiendo q se separaron...el quería seguir viendo a tu nena. Hace valer tu derecho q no la esconda más. No es justo”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

Según contó Luciana, Matilda nació fruto de una subrogación de vientre en Estados Unidos. Para el procedimiento se usó un óvulo de ella y esperma de un donante. La revista Caras confesó que Salazar pagó por el alquiler del vientre 120 mil dólares y parte de esa cifra fue cubierta por el economista, con quien también tiene un millonario acuerdo, que parece ser una cuota alimentaria.