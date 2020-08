Luli Salazar estalló ante las versiones de reconciliación con Redrado

Horas despúes, Luli ses hico eco de la noticia y salió al cruce vía Twitter. "No es verdad!!! Mala información", escribió la panelista de Polémica en el bar.

https://twitter.com/lulipop07/status/1297676695575703552 No es verdad!!! Mala informacion https://t.co/dhd6OImkMF — luciana salazar (@lulipop07) August 23, 2020

La última foto que subió Luciana Salazar junto a Martín Redrado a su Instagram, en junio de 2017.

"No voy a entrar en detalles porque está mi hija en el medio pero está todo bien. Si él quiere ver a Matilda, si me lo pide, por supuesto que puede. Pero por respeto a mi hija, prefiero no hablar", aseguró en aquel momento Luciana.

El quiebre definitivo de la relación entre Luciana y Redrado ocurrió en 2017, tras el nacimiento de Matilda en Miami, Estados Unidos. El economista no estuvo presente, algo que molestó a la mediática.