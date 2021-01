Luli Salazar y Redrado, unidos por el amor y el espanto

Otra vez. A Luciana Salazar y a Martín Redrado los une el amor y el espanto. En cuestión de horas, pasan de imaginar su vida juntos a la guerra mediática. La modelo una vez más explotó contra el economista, con el que se supone que no tiene una relación sentimental desde hace años, porque no blanquea que la ama a ella y quiere tener un vínculo con su hija Matilda, quien muchos periodistas aseguran que es hija de Redrado, o al menos Luli no termina de despejar las dudas y cada tanto siembra la incógnita.

El nuevo capítulo de la novela se inició con una nota de Paparazzi en la que se anunciaba la separación de Redrado y Lulú Sanguinetti. ¿Los motivos? Él no quería convivir, y ella se lo reclamaba. Luli Salazar explotó al ver la nota, apuntó a que el dato lo había pasado el propio Redrado para no decir la verdad de su ruptura y dijo que él hace tiempo que las ve a ella y a Matilda a escondidas, y por eso la rubia le pidió que eligiera: se mostraba con ellas, o se separaba.

“Yo y mi hija no tenemos por qué ser escondidas. Porque no le hacemos mal a nadie. Fue una de las cosas que le planteé, porque estaba cansada. Si tenés problemas, resolvelos. Pero no nos escondés más”, disparó la rubia, muy enojada.

redrado-sanguinetti.jpg

Lulú Sanguinetti la trató de loca y Luli explotó

Tras las tremendas declaraciones que hizo Luli Salazar en Polémica en el último programa del ciclo que fue en vivo, el miércoles por la noche, la reacción de Lulú Sanguinetti no tardó en llegar. La ahora ex pareja de Martín Redrado publicó una foto en sus historias de Instagram en la que se puede ver la imagen de una mujer con chaleco de fuerza y la leyenda al costado: "No comments" (sin comentarios), dando a entender que no podía creer lo que escuchaba de boca de la rubia y tratándola de loca.

Si bien no hizo mención directa a ella, Salazar se dio por aludida y arremetió en las redes publicando la imagen subida por Sanguinetti. "Hermosa empatía de mujer, que triste todo", escribió la rubia. Y agregó en otro tuit en el que repitió la imagen: "Mira lo que lográs", etiquetando a Martín Redrado.

Llena de furia, Luciana no se quedó ahí y, otra vez, culpó a su ex pareja: "Acá ya no pasa solo por mí, hay una menor que está siendo manipulada por una persona que no puede contar la verdad. Que vaya a saber por qué no puede decir públicamente que la quiere y que la ve. Mas allá de lo que privadamente también haya dicho sobre mí y sus sentimientos".

Para cerrar el escrache en redes, Luli mostró un mail en el que el economista le hacía una invitación online a el restaurante "El Trump" para pasar la noche de reyes con ánimos de reconquistarla, tal como la rubia sostiene.

luli-salazar-matilde.jpg

-> De Brito: “Abre la duda de si Matilda es hija de Redrado”

Tras el sorpresivo descargo de Luli en TV, en LAM se hicieron eco del escándalo y fueron muy duros con la modelo. Uno a uno, desde el conductor a las panelistas, fueron dando sus opiniones apuntando contra Salazar. “Estamos muy sorprendidos todos. Habla en tercera persona. Se le escapa la palabra violación”, señaló Ángel de Brito abriendo el tema.

“Ella dice, suelta de cuerpo, y no puede abrir la boca. Ella dijo que pudo haber arruinado una familia”, remarcó Andrea Taboada. “Se enojó porque decíamos la verdad: que se veían a escondidas. Nos trataba de mentirosos. Esto vuelve a abrir la duda de si Matilda es hija de él”, sostuvo Maite Peñoñori. “Obvio”, acotó De Brito.

“No sé, pero no es la hija de Redrado. Ella piensa que Redrado organizó la nota para hacerla quedar mal a ella”, aportó Barby Franco. “La relación es tóxica. Ella es más evidente”, sentenció Mariana Brey.