Luli y su hijita Matilda se suman a Pampita online

Días atrás, Luli fue contra Marcelo Tinelli, quien le pidió que no firmara con Kuarzo. “Me perdí de tener mi programa propio. Estoy dolida con Tinelli”, dijo Salazar, que iba a ser coconductora del ciclo de Marcelo Polino. La rubia consideró que le faltaron el respeto. “Me insistieron y me pidieron que no firme en Kuarzo, pero después no cumplieron. No me respetaron la artística de lo que yo quería, me cambiaron el formato del programa que iba a tener con Polino. Me perdí de tener mi programa propio. Estoy dolida con Tinelli. Dudo de que se pueda encontrar una vuelta”, fue el fuerte descargo de la rubia en diálogo con “Agarrate Catalina”. Ahora, tendrá una pequeña revancha.

Regreso: A pesar del cambio de formato, el segmento especial no será estrictamente un reality.