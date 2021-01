Lupin es la serie francesa más popular de Netflix

Lupin es la serie más reproducida en todo el mundo esta semana. El programa tiene una puntuación de audiencia del 80% y una puntuación de 100% "fresco" en Rotten Tomatoes.

Sin embargo, el show no ha sido recibido muy bien por la prensa quien lo criticó negativamente.

Pero el Lupin de Netflix también ha hecho que los libros de los que se desprende el personaje de Lupin, creado por Maurice Leblanc a inicios del siglo XX, vuelvan a ser un hit en las librerías y en Amazon. Cécile Térouanne, directora editorial de la editorial Hachette Romans y Livre de Poche Jeunesse, explicó que con la popularidad de la serie, tuvieron que relanzar una reimpresión que ahora alcanza los 10.000 ejemplares en Francia.

Los primeros cinco episodios de la primera temporada de Lupin, dirigida por Louis Leterrier (Now You See Me, The Incredible Hulk, Transporter 2) son envolventes y muchos están impacientes por descubrir lo que sucede en la temporada 2 que aún no tiene fecha de estreno.