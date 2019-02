"En una de las filmaciones se pudo determinar como este tal Velaztiqui saca el teléfono celular de Natacha y lo pone en el asiento trasero de su camioneta. Es un acto premeditado. El saca el teléfono ni bien muere Natacha y tarda una hora en acomodarlo", relató el periodista.

"Luego cuando cae en cana Velaztiqui admite la mentira y dice 'la verdad es que estaba preocupado, me sentía con miedo porque cuando entramos a la habitación y vimos el cuerpo de Natacha, yo sugerí llamar al 911 y me dijeron nadie llama, todos calladitos'. Ahí se me ocurrió esconder el teléfono'. Pero si estaba con tanto tiempo, cuando llega la policía no lo entregó. El celular lo encuentra la policía porque empiezan a requisar todo", manifestó Szeta.

Embed Muerte de Natacha Jaitt: primer detenido. Es Juan Carlos Velaztiqui, el hombre que la llevó a Xanadú. Comparando los vídeos con su declaración se acreditó que mintió. Dijo que encontró el celular de Natacha en su auto y en realidad lo sacó él de la.mochila de ella. — Mauro Szeta (@mauroszeta) 26 de febrero de 2019

“Si a Velaztiqui le preocupaba el contenido del celular, porque no cierra esta teoría de su miedo, la pregunta es -y le pido disculpas a Ulises porque le tengo mucho respeto y me cae bien la forma en la cual lleva adelante la muerte de su hermana-, ¿y si usaron el dedo de Natacha para desbloquear su teléfono?”, lanzó el periodista de policiales, y agregó: “podrían haber borrado información que los comprometía de esa noche”.

Szeta explicó que esto se podrá acreditar en las cámaras de seguridad, y remarcó la importancia de la utilización de otro objeto: una toalla. “Ésta le habría servido a Velaztiqui como elemento para no tocar el teléfono”, sostuvo.

