"Es verdad que hay gente que está perdiendo el trabajo, pero yo tengo amigos que renuncian a sus trabajos sabiendo este tipo de dificultades. Yo siempre estuve bien. Incluso puedo llevar a mis alumnos de viaje, soy gente de bajos recursos, pero está bien me endeudo yo. Pero no me quejo", manifestó Becerra Maidana cuando Pérez intervino.

"Bueno pero hay gente que no tiene para comer", postuló la panelista e inmediantamente el hombre replicó: "No, yo con usted no voy hablar, con la señorita Pérez no voy a discutir".

Ante la sorpresa del staff de su ciclo, Mariano Iúdica le preguntó cual era el motivo de su determinación. "Por un tema de imagen, prefiero hablarlo en otro momento. Yo mandé una carta a la revista Pronto hace poco por un tema que no me gustaba".

Cuando Pablo Duggan deslizó que el problema eran las fotos que Sol suele publicar en las redes sociales, ella recogió el guante y se despachó: "¿Cuál es el problema? Yo tengo la libertad de hacer lo que quiero".

"La gente está muy enojada con vos. Hay que poner un parate porque la sociedad está muy pervertida", advirtió el invitado.

"Las chicas y quien quiera, tenemos libertad de expresión, de mostrarnos como queremos", contrapuso la ex conductora de Pampita Online. "Bueno, pero no se abusen. Está muy pervertida la sociedad, tendrían que tener cuidado. Fijate los comentarios que te ponen, son muy desubicados y vos no les ponés un parate", replicó el docente.

"¿Las chicas no podemos salir con un short por la calle porque hay pervertidos? ¿Yo tengo la culpa del pervertido que está en la calle? ¿Vos no querés hablar conmigo porque yo me muestro libremente? No hables de libertad entonces, no hables de libertad de circular ni de nada porque vos estás justamente atentando contra la libertad de una persona" retrucó furiosa la panelista.

"¿Porque hay pervertidos la gente no puede ser libre? Porque hay violentos, entonces vos no transites por la calle. Es una barbaridad lo que estás diciendo. Qué vergüenza que esta persona sea docente", sentenció indignada.

"Hay gente que no tiene trabajo y vos debutaste como columnista en un diario cuando hay estudiantes y periodistas que no pueden trabajar", esgrimió Becerra Maidana, mientras sol aplaudía y se sumaba a diferentes voces en el piso que exclamaban "Machirulo".

Enseguida, Iúdica se acercó a un productor que había buscado la nota de Pronto a través de su celular y leyó un textual del docente: "Ella tendrá lindo culo pero yo uso el cerebro".

"La gente tiene libertad de opinar lo que se le antoje porque estamos en democracia y cada uno tiene que respetarlo", sentenció el docente en su defensa.

Sobre final del programa, luego de que la temática de la charla vuelva a ser el paro que se está llevando a cabo en gran parte del país, otro de los invitados, Juan Marino, dirigente piquetero, mostró su empatía con la panelista y destrozó al escandaloso maestro. “Mi solidaridad con Sol Pérez contra este machirulo y carnero que tengo acá al lado”, exclamó. La rubia agradeció el gesto e instantáneamente también recibió el apoyo de todos sus compañeros.

