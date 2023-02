Macri avaló la candidatura de su primo

El ex presidente Mauricio Macri se reunió con el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su primo, Jorge Macri: el mitin sirvió como una especie de aval a su precandidatura dentro del PRO como jefe de Gobierno porteño. La intención del ex intendente de Vicente López es suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la Capital Federal, pero no recibió el apoyo explícito del ex interventor del PAMI.