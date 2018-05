Macri buscó apoyo para el acuerdo con el FMI

Los mandatarios provinciales se reunieron durante dos horas con Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El salteño Juan Manuel Urtubey no fue por estar de licencia por su paternidad. El apoyo no es casual: los gobernadores también necesitan del financiamiento externo para gestionar. Según diferentes fuentes, el Presidente “explicó” a los mandatarios provinciales la situación económica del país y detalló que recurrió al FMI con el objetivo de “evitar una recesión”. En ese sentido, la misma fuente informó que Macri aseguró que, a diferencia de lo que se planteó el miércoles en algunos discursos en el Congreso, “el acuerdo con el FMI no precisa pasar por el Congreso”.

Tras la reunión, los gobernadores se retiraron sin realizar declaraciones. El peronismo probablemente respalde el financiamiento del FMI, pero no habrá un apoyo explícito a la estrategia elegida por Cambiemos. Para más adelante quedó pautado un segundo encuentro con Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones) y el vicegobernador de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando.

$23,22 cerró el dólar por la intervención del BCRA.

El Banco Central vendió entre 100 y 150 millones de dólares de reservas en el mercado de dólar, intervino con venta de contratos futuros y ofreció Lebacs de corto plazo al 42%.

Sin quórum

Ante la ausencia del oficialismo ayer no reunió quórum la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda, donde la oposición reclamó que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, vuelva al Congreso. En medio de las negociaciones con el FMI, para acceder a un préstamo stand by, diputados y senadores expresaron la necesidad de que representantes del Ejecutivo expliquen los condicionamientos del futuro acuerdo.

Legisladores del bloque Justicialista, el Frente Renovador y el FpV-PJ coincidieron en que, si Caputo no puede concurrir a la comisión, lo hagan funcionarios de la cartera, y en las condiciones que deseen. Es decir, están dispuestos a realizar una reunión de carácter reservada.

Participó en la quema de drogas

El presidente Mauricio Macri encabezó ayer el proceso de incineración “simultáneo” de droga que fuera incautada por las fuerzas federales. Allí estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La actividad se hizo en “simultáneo en varios puntos del país”. En ese contexto, el mandatario reiteró el compromiso del Estado de “batallar” contra las mafias y el narcotráfico y evitar las adicciones de los jóvenes.

“Yo sigo pensando que estamos condenados al éxito”

El ex presidente Eduardo Duhalde pidió “responsabilidad” a la oposición para que no se agrave la situación económica del país, al referirse al delicado escenario que llevó al Gobierno de Mauricio Macri a solicitar un crédito al Fondo Monetario Internacional. “No me cayó ni bien ni mal. En momentos críticos de un país, y estos lo son, aun los que estamos disconformes con las medidas que se tomen, si somos responsables, tenemos que levantar el pie del acelerador, hay que ser responsable”, manifestó el dirigente justicialista en declaraciones radiales.

En ese camino, reiteró una de las frases que utilizó al asumir la Presidencia en enero de 2002. “Sigo pensando que estamos condenados al éxito. Sé que se van a reír, pero que se rían. Sé cómo se sale de esto, aunque parezca un poco ególatra”, aseguró. Y contó que habla “permanentemente” con funcionarios del Gobierno, aunque no con el Presidente.