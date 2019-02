"Feliz año nuevo lunar!", escribió el mandatario junto a la imagen.

El posteo se lleno de ironías y criticas de otros internautas. "La verdad no está para hacer chistes. Aumentennos a los jubilados. Tengo tres trabajos de empleada doméstica y 63 años. Siempre estuve en negro pero trabaje en casa de empleada doméstica y no nos alcanza. Es una vergüenza. Se burló de todos. Prometió y nada. Yo no lo vuelvo a votar. Gracias", manifestó una mujer, mientras otras agregó: "Quién le maneja la cuenta??? Esto es cualca.....".

"Ahí lo tenés.... El país destrozado y este tipo saluda al chancho...parece provocación! Andate yaaaa"; "RENUNCIA", "Ese rojo representa lo comunista que sos??", "Disculpe , pero no tiene cosas más importantes que hacer que mirar el calendario chino! Yo quería un cambio, pero no estás pavadas, pensé que las industrias se iban a reactivar, pero no, está todo para atrás. Señor presidente no se olvide que ya termina su periodo y menos mal que termina", acotaron otros seguidores con enojo.

También hubo quienes le devolvieron el saludo con elogios.

