Macri destacó el banderazo y le pegó a CFK: "El peronismo está secuestrado por Cristina"

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1315778806796480513 Queridos argentinos: las crecientes movilizaciones pacíficas, el coraje y la convicción de las personas que las acompañan, son la demostración de que a pesar de nuestros problemas actuales tenemos que ser muy optimistas respecto a nuestro futuro. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 12, 2020

En otro tramo de la nota, Macri apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “El peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años y eso hace que esté cooptado por la irracionalidad", indicó. "Si el peronismo no resuelve el tema la irracionalidad, es difícil sentarse en un mesa y acordar", agregó.

"La vicepresidenta tiene una agenda propia, con sus problemas, busca bloquear, dominar y someter a la Justicia. Está intentando eso con ferocidad y la gente en la calle pide que los jueces se mantengan firmes, dignos, defendiendo la ley y la independencia", recalcó.

Por otro lado, el ex presidente aseguró que en su gobierno "no se ordenó" ningún espionaje en la Agencia Federal de Inteligencia. “Nunca existió una orden de hacer ningún tipo de espionaje”, subrayó para luego cargar contra la fiscal Cecilia Incardona y el juez federal Juan Pablo Auge, quienes llevan adelante la causa en los juzgados de Lomas de Zamora. También criticó al juez Alejo Ramos Padilla, quien tiene a cargo la investigación por los espionajes enmarcados en el "Proyecto AMBA".

Asu vez, Macri hizo una autocrítica de su gobierno y remarcó que no se ve como candidato para las elecciones del 2021 y y que sí se siente “cómodo acompañando a los que tienen vocación de liderar y ayudarlos a crecer" como Horacio Rodríguez Larreta. "No extraño el poder. La libertad me permitió recuperar el tiempo para la reflexión, la familia. No me veo candidato para las elecciones legislativas. Hoy me veo con vocación de acompañar a los perfiles de liderazgo de nuestro espacio", resaltó.

Tras decir que dejó de escuchar, le hizo un pase de factura a Emilio Monzó y a Rogelio Frigerio al manifestar: "Nunca debí haber delegado la negociación política y yo la delegué en mi ala más política, con filo-peronistas".

"Todos entramos en una actitud defensiva. Tuvimos que vetar varias leyes porque eran contraproducentes para el país, hostilidad creciente, sequía, problemas de financiación por el conflicto Trump y los chinos. El modo defensivo me llevó a perder la capacidad de escuchar, a dejar de visitar a la gente en su casa, en su trabajo, y eso nos fue como apabullando y dejé de explicar por qué estaba pasando cada cosa que estaba pasando. Esa combinación hizo que una parte importante de la sociedad dijera ‘esto no va'", indicó.

También insistió que su gobierno terminó el 11 de agosto, aún cuando faltaban dos meses para la elección presidencial. "El 11 de agosto terminó mi gobierno económico. Ahí estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado. La sucesión de conflictos nos llevó al mismo lugar, para mí fue una enorme frustración. El 12 de agosto tuvimos corrida en los depósitos bancarios", expuso.

"Uno puede cometer errores como lo hizo mi gobierno en materia económica, pero siempre alentamos el respeto por nuestras instituciones, la transparencia. Sin un Presidente que defienda la Constitución no hay futuro. El resto se puede ir corrigiendo. Mi primera tarea como Presidente de la Nación fue defender la Constitución. Es lo que se hace para contener los atropellos en el poder y lo que la gente reclamó hoy", agregó.