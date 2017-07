“Por suerte ya es algo obvio el rol protagónico que tienen las mujeres en nuestra sociedad, pero para aquella época fue un hecho histórico que reconoció que la verdadera democracia es participando todos”, subrayó durante el acto desarrollado en el Museo de la Casa de Gobierno. En este sentido, llamó a seguir “apostando cada vez más por un rol protagónico de la mujer en la sociedad” y recordó que en la reciente cumbre de jefes de Estado del G20 en la ciudad alemana de Hamburgo “se habló mucho” del papel femenino en la sociedad. “Lamentablemente existen asimetrías y estamos todos buscando las vías para que las cosas sean más razonables”, apuntó el mandatario.

La presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, destacó el “reconocimiento” a este nuevo aniversario del voto femenino “porque habla de la agenda de igualdad y la no violencia”. Sostuvo que la celebración recuerda “de dónde venimos y saber hacia dónde tenemos que seguir profundizando estos cambios que se iniciaron el 10 de diciembre y que seguirán siendo cada día uno más”.

Recordó a Julieta Lanteri, una médica, política y feminista ítalo-argentina que “sabía que las mujeres no teníamos derecho al voto, pero que la Constitución no decía que las mujeres no se podían presentar como candidatas y en 1919, vestida de blanco arriba de un banquito en la Plaza Miserere, hacía campaña por su candidatura a legisladora”, agregó. Señaló que Lanteri reunió apenas 600 votos porque “la sociedad de aquel entonces se horrorizaba porque una mujer se había atrevido a recibirse de médica y desafiar a este voto universal obligatorio que no incluía a las mujeres”.

Túñez sostuvo que esa situación se mantuvo “hasta que llegó Eva Perón y otorgó el voto femenino” y remarcó que para Cambiemos “la agenda de género ocupa un lugar fundamental. A pesar de que haya que atravesar tempestades, el cambio vino para quedarse”, dijo.