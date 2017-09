En el distrito de Pampa del Infierno, el jefe de Estado resaltó "la alegría que empieza a generar estos primeros pasos, estos primero frutos que da el cambio", al encabezar la inauguración de una planta de acopio de cereales de la firma Aceitera General Deheza (AGD) que envió un primer cargamento de grano a bordo del Belgrano Cargas hacia el puerto de Rosario.

"Hemos escuchado mucho hablar de la Argentina federal, pero pasó muy poco durante toda la historia del país. Por eso le dimos especial énfasis al norte con el Plan Belgrano", señaló el mandatario, quien ratificó el objetivo "conectar el norte con el mundo" a través de la Unidad que coordina el correntino Carlos Vignolo.

Y agregó: "Los países que más han crecido, que redujeron su pobreza, son los que más se integraron con el mundo, los que más intercambiaron. Queremos ir de ser uno de los tres países más aislados del mundo a integrarnos día tras día. Y en un país tan grande, el ferrocarril es un elemento fundamental".

Al respecto, afirmó que de la mano de las políticas que introdujo la Casa Rosada hay "un Estado que empieza a apostar al desarrollo integral del país".

En ese sentido, agregó: "Llevamos 203 kilómetros de vías nuevas en el Belgrano Cargas y no vamos a parar hasta terminar todo a mediados de 2019".

En Pampa del Infierno, Macri estuvo acompañado por el gobernador de Chaco, Domingo Peppo; y los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich; y de Agroindustria, Ricardo Buryaile.

Más tarde, tras visitó a una familia de Napenay que produce helados y también cultiva cactus, el Presidente se traslado hasta la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña para encabezar un acto partidario y respaldar a los candidatos a diputados nacionales de Cambiemos por la provincia norteña, encabezados por la dirigente radical y exintendenta de Resistencia Aída Ayala.

"Podemos salir, trabajando todos juntos. Esto es lo que tenemos que seguir transmitiendo, porque hay muchos que sienten que no es verdad, que no se quieren ilusionar, que creen en estos discursos de resignación, de escepticismo, que si naciste en un lugar, están condenado. Yo estoy acá para decirles que no es verdad, que es mentira eso", remarcó el mandatario.

A la vez, añadió: "Somos los que dijimos que las cosas iban a pasar y están pasando. Lo que parecía hace imposible hace un par de años está pasando, porque ustedes lo decidieron".

Rodeado de vecinos, en uno de los tradicionales escenarios de 360 grados, Macri destacó que "cambiar es terminar con el todos contra todos".

"Es entender que somos un equipo y tenemos que poner lo más de nosotros, porque sino estamos jodiendo al de al lado. Cambiar es entender que la violencia no es la forma, no nos podemos expresar desde ese lugar, es entender que tenemos que respetar al que piensa distinto", reclamó.

En las elecciones de agosto, en la provincia norteña el frente oficialista Chaco Merece Más obtuvo 268.870 votos, mientras que Cambiemos hizo lo propio con 226.956 respaldos en las urnas.

Sin embargo, el espacio liderado a nivel local por Aída Ayala logró imponerse en los dos departamentos más poblados: San Fernando, que tiene como ciudad cabecera a Resistencia; y Comandante Fernández, con Sáenz Peña como principal centro urbano.

Un detalle importante que resaltan en la Casa Rosada es que en Chaco la participación fue baja: sólo el 68 por ciento de los electores habilitados concurrió a sufragar, cuando en las PASO de 2015 se había registrado un 71 por ciento de asistencia.