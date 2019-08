"Me siento muy orgulloso como argentino, como presidente, de que todos ustedes estén hoy acá tan comprometidos, aún desde el dolor. El dolor nos está haciendo crecer para ratificar todo esto que hemos hecho", lanzó Macri y arengó a su público: "No nos enojemos con el que no nos acompañó, pongámonos en su lugar y digámosle 'te necesitó' ".