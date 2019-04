Embed ANTICIPO | Llega el libro más inesperado del año: Sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner: https://t.co/1xil4KFTct En librerías de todo el país a partir de este viernes 26 de abril. pic.twitter.com/6cnpyk6iQc — Me Gusta Leer Argentina (@megustaleerarg) 23 de abril de 2019

"Este libro no es autobiográfico ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos, es una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también", señala la ex mandataria en la presentación.

Por estos días, Cristina se encuentra en Cuba donde su hija Florencia es atendida por un problema de salud.Según la editorial, el libro -de 600 páginas- es "un recorrido íntimo por circunstancias y momentos de su vida, de la del país y de los años del gobierno más discutido y celebrado de la reciente democracia argentina".

"Del amanecer sin dolor el día después de dejar la Presidencia a la compleja toma de decisiones políticas, económicas y sociales durante doce años que cambiaron la vida de millones de argentinos", indicó Sudamericana en la gacetilla de presentación.

Entre otros temas, en las páginas del libro, la ex mandataria aborda temas que van "del estado en que recibió la Casa Rosada a la estatización de las AFJP. De la muerte de Nisman al entramado que une a agentes, jueces y fiscales de la causa AMIA con los fondos buitre".

También habla del "malentendido que mantuvo alejados a su marido y a Jorge Bergoglio" así como "los elocuentes detalles que revelan el origen de la hoy famosa carta de San Martín a O'Higgins confiscada por el juez Bonadio".

Otras cuestiones que aborda van "de las decisiones consensuadas con Lula a cómo Chávez acortaba los discursos para no aburrir a Néstor" y "del origen de su patrimonio a las conversaciones con Magnetto y las causas judiciales en su contra".

En otro tramo de la obra, Cristina también define a su sucesor en Casa Rosada, el actual Presidente. "Si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurre es: caos. Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina", fueron algunas de las palabras que se adelantaron y que la ex mandataria le dedicó al ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó la editorial, la autora presentará el libro el 9 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires.

