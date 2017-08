"Macri es el hombre que puede cambiar el país"

"A mí él siempre me aconsejó para bien, fue como un padre para mí. Siempre me ayudó con el tema de la plata, me daba consejos, 'si alguien te ofrece el cielo, no lo tomés', me decía", recordó el "Apache" en diálogo con Alejandro Fantino, en el canal América.

Luego, cuando Fantino le preguntó a Tevez como veía la gestión de gobierno de Macri, el futbolista respondió: "Confío plenamente en Mauricio, tengo plena fe que es el hombre que puede cambiar la Argentina".

"Después se puede equivocar o no. Las cosas que haga políticamente, cómo se maneje, no lo sé", agregó el "Apache".