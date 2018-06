Macri: "La ley era un desastre, un mamarracho"

“La oposición tiene que explicar por qué votaron esto cuando me decían que les prometiera que la iba a vetar porque el proyecto era un mamarracho”, afirmó Macri en conferencia de prensa. “El veto era anunciado, los que votaron la ley no dijeron de dónde salían los recursos”, disparó. “Si dejábamos esa ley, había que invertir 110.000 millones de pesos, significaba suspender la Asignación por Hijo y otros programas sociales”, advirtió Macri. Y aseguró: “Si hubiese una solución alternativa, el primero en aplicarla habría sido yo”.

Respecto de los “costos políticos” de la decisión de vetar la ley, Macri respondió: “Yo he venido a hacer lo que les conviene a los argentinos, no lo que me conviene a mí”. Y arremetió contra la oposición, a la que le pidió responsabilidad: “No pueden sacar ventaja mintiéndole a la gente”.

El Presidente agregó: “Confiamos en que esto fue sólo una recaída, que la mayoría entendió la necesidad del cambio”. Por otro lado, insistió en la necesidad de bajar los impuestos que “asfixian a los argentinos”. Asimismo, afirmó que en pocos días habrá un acuerdo con el FMI.

Macri viajó ayer a la mañana a Salta. Allí fue recibido por el gobernador, Juan Manuel Urtubey, en el aeropuerto local. A las 11, el jefe de Estado llegó a la localidad de Cachi, donde se reunió con el Urtubey y luego con su equipo de trabajo. Desde esa localidad, el mandatario insistió además en que le gustaría no tener que aumentar las tarifas, pero advirtió: “No hay futuro sin energía, tenemos que tener energía para poder crecer, para desarrollarnos”.

Macri también envió un fuerte mensaje al peronismo, al preguntarse si con el impulso de la ley querían hacer “una demostración de poder”. Y argumentó su postura: “Creo que los gobernadores, los senadores, tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, un mamarracho. Me pedían que les asegure que lo iba a vetar. ¿Para qué lo hicieron? ¿Querían hacer una demostración de poder? Ya sabemos que tienen mayoría en cada cámara, pero no se equivoquen. El poder lo tiene la gente. Y los argentinos decidieron un cambio, no van a volver atrás, quieren ir hacia el futuro”, subrayó.

“Esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar porque no está financiada. No se puede hacer algo tan irresponsable, sin prever cómo, no se le puede mentir a la gente”, dijo, Mauricio Macri, el mandatario ofreció una conferencia de prensa en Salta.

Urtubey no salió en la foto del veto

“Les garantizo a los argentinos que no voy a aflojar, no los voy a abandonar ni traicionar”, dijo Macri. El anuncio del veto, al final, no lo hizo con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.