Macri: "No va a haber más cambios en el Gabinete"

En cerca de 50 minutos de entrevista, Macri dijo también que "no va a haber más cambios en Gabinete" luego de la salida del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y dijo sentirse tan responsable de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires "como en cualquier otro distrito".

"El poder es algo delicado. Hay que lograr que el poder se maneje con autoridad pero con honestidad y con salud mental", sostuvo hablando de su forma de Gobierno.

Al inicio de la entrevista Macri se mostró muy autocrítico con respecto a la derrota electoral. "Lo que hemos hecho no alcanza para que todos tengan la heladera llena y puedan vivir mejor", reflexionó, pero confió en que la gente hará "una segunda reflexión" antes de las elecciones generales y que él por su parte tendrá "un foco distinto para el segundo mandato".

"Todos tenemos historia, no me puedo hacer el distraído de los tres años y medio que goberné, pero ellos no pueden hacerse los distraídos de los 12 años que gobernaron", dijo el Presidente en otro tramo del diálogo, donde varias veces mencionó la plataforma del Frente de Todos, para pedir que expliquen "cómo" ejecutarán las políticas que prometen.

Sobre Cristina Kirchner dijo que "no da tranquilidad" su silencio, junto al de otras figuras relevantes de esa fuerza, y consideró que los votos que obtuvo el Frente de Todos en las primarias "son de ella".

"No estoy acá ni por el poder ni la fama ni el dinero sino porque sueño con un país donde cada argentinos pueda prever", afirmó el mandatario, quien agregó que esa previsión debe incluir "ir al supermercado y no encontrarse con una sorpresa".

Por otro lado le pidió a los empresarios que digan "qué herramientas necesitan para crecer y generar trabajo" y reconoció que "se subestimó la inflación", aunque estimó que "el programa que iniciamos estaba dando resultados" hasta la crisis en los mercados posteriores a las PASO.

"Sigo creyendo que mucha gente no fue a votar y que en una segunda reflexión la bronca va a ver compensada con una visión de presente y futuro distinta", concluyó Macri sobre los comicios del 27 de octubre próximo.

