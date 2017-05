Macri presiona a Gils Carbó por el caso Odebrecht

“En la Argentina no están presos los que recibieron las coimas. Por eso es tan importante que se sepa qué funcionarios públicos del kirchnerismo recibieron coimas de la empresa Odebrecht. Estamos tratando de agilizar por todos lados. Depende de la Justicia, obviamente, pero nosotros haremos todos los esfuerzos necesarios desde el Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción para que se sepa la verdad de este caso y de todos los casos de corrupción de la era kirchnerista”, sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el referente del PRO reiteró sus críticas a la labor de la jefa de los fiscales y afirmó: “Claramente deja mucho que desear la sensación de que se arrastran los pies y que no hay una actitud proactiva en particular con investigar la corrupción del gobierno anterior, al que ella públicamente ha adherido”. Y, por último, agregó: “Nos parece equivocado que la procuradora de la Nación sea alguien con militancia política. Tiene que ser alguien que ejerza el cargo con independencia y con responsabilidad. Mientras ella esté y no se vean elementos claros de avance hacia la corrupción kirchnerista, porque al contrario se ven maniobras poco claras y que parecerían buscar desviar la atención, entonces vamos a tener una evaluación crítica”.

Le apuntan al kirchnerismo

Peña negó que funcionarios de Cambiemos hayan recibido coimas de Odebrecht: “Macri pidió toda la información. No hay ningún tipo de especulación posible. Tenemos la enorme tranquilidad de que acá se tiene que saber toda la verdad”.