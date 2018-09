Macri reconoció la crisis: "Estamos en emergencia"

“Esta crisis no es una más, tiene que ser la última. Pero sepan que no me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el futuro del país. No me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes”, sostuvo el mandatario argentino en su discurso de poco más de 25 minutos, que originalmente estaba pautado para las 8:30 pero comenzó pasadas las 9:30.

AUH: Darán bonos de $1200 en septiembre y diciembre a beneficiarios de la AUH.

A diferencia de su mensaje del miércoles, cuando apenas habló durante 102 segundos, en esta ocasión Macri hizo un largo recorrido por los dos años y 8 meses de su gestión y resaltó el “apoyo” que el mundo le dio al inicio de su gestión. Sin embargo, admitió que en los últimos meses ese escenario “cambió”. “Tenemos que enfrentar un problema de base, que es no gastar más que lo que tenemos. Y creo que en todos nosotros ha crecido la conciencia de que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos, y mucho menos convivir con la corrupción”, resaltó el mandatario, quien anticipó un incremento de las retenciones a las exportaciones y un aumento de la Asignación Universal por Hijo. “Para cubrir lo que falta, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir, aquellos que exportan, que su aporte sea mayor. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar. Pero les tengo que pedir que entiendan”. señaló.

Macri también confirmó cambios en la estructura del Poder Ejecutivo, con la reducción “a menos de la mitad de la cantidad de ministerios”. “Los gobiernos tienen distintos momentos, que requieren equipos diferentes. He decidido compactar más mi equipo y poder dar una respuesta más focalizada en la agenda que se viene”, explicó el Presidente.

“Hemos decidido llegar al equilibrio fiscal en 2019. Estamos dejando todo en la cancha y vamos a salir fortalecidos de esta”. Nicolás Dujovne Ministro de Hacienda

La nueva estructura de los ministerios, que ahora son 10

Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores y Culto, Transporte, Justicia y DD.HH., y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda seguirán sin ningún tipo de cambio en su función de ministerios ni de quien los comanda.

Economía absorbe a Energía; Producción, a Trabajo y Agroindustria; Desarrollo Social y Salud, a Salud; Educación, a Cultura y Ciencia y Tecnología, y los ministerios de Ambiente y Turismo dependen directamente del Presidente.

La Jefatura de Gabinete, que tiene al frente a Marcos Peña, integró a su cartera a los Medios Públicos y al actual Ministerio de Modernización. El titular de este último bloque, Andrés Ibarra, se convirtió en el nuevo vicejefe de Gabinete.