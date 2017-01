Eliana Passada, la madre de Brian Aguinaco, el chico de 14 años asesinado en Flores el último 24 de diciembre, reveló que el presidente Mauricio Macri le prometió que enviará al Congreso el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, pero que también le confesó que será muy difícil su aprobación porque no cuenta con los votos necesarios en el Congreso.

La mujer dijo que durante el encuentro que mantuvieron el último viernes en la quinta de Olivos -del que también participó el padre del adolescente, Fernando Aguinaco-, Macri les brindó su apoyo, pero "el tema es que no le dan los votos", dijo Passada.

Los padres de Brian y familiares de otros casos en donde están acusados menores se movilizarán el próximo miércoles al Congreso para pedir la sanción de la ley que modifique el régimen penal juvenil, que establece que a partir de los 16 años los menores pueden ser penalizados.

"Él quiere sacar el tema de la ley (Macri), pero no le van a dar los votos porque hay diputados y senadores que no la van a votar porque son de otro partido político, y para hacerle la contra no van a aprobar" el proyecto, agregó Passada durante una entrevista con Radio Mitre.

La madre de Brian pidió "no politizar el tema" y exclamó que "no es importante de qué partido político sean, somos seres humanos y me parece que ninguna persona quiere seguir así".