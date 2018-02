El primer mandatario explicó en ese momento: "Hace un año y medio me apareció este problema. Luego de un tiempo se me había pasado, pero jugando al pádel (durante su estadía en Chapadmalal) con Patricia Bullrich me volvió. No es operable, así que no hay mucho para hacer".

Hasta ahora, jamás se había informado que el Jefe de Estado sufriera una dolencia de ese tipo.