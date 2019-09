"Macri todos los días puede hacer las cosas peor"

Fernández advirtió que “en las actuales condiciones el país no puede pagar la deuda”, ya que para poder hacerlo se necesita “crecer y exportar”, y negó que en algún momento haya planteado quita y el no pago de la deuda. “En 2015 era impensable que Argentina iba a tener la deuda que tiene hoy. Hace dos años era impensable que en un año y medio íbamos a contraer 57 mil millones de dólares de deuda con el FMI. Esta realidad da pesar, dolor, malestar”, aseveró. En tanto, advirtió que “lo que no nos puede pedir el Fondo es más ajuste, porque Macri se va a ir dejando casi 40 puntos de pobreza, 10 de indigencia y una economía paralizada con agujeros fiscales por todos lados”. Y agregó: “Tenemos que restablecer los salarios y las jubilaciones para que la gente vuelva a consumir, porque el 70% de lo que consumimos los argentinos lo producen argentinos. Si bajamos el consumo se crean los cinco millones de pobres que creó Macri”.

Confiado en ampliar la diferencia que sacó en las PASO, Fernández buscará en el último mes de campaña reforzar su posicionamiento como virtual presidente electo, profundizar el mensaje de federalismo y derramar su triunfo nacional en los comicios provinciales y municipales. El candidato seguirá tendiendo puentes y abriendo canales con empresarios y representantes del poder económico, a los que pretende seducir. En forma simultánea, mantendrá su presencia en la calle e intentará transmitir un mensaje esperanzador sobre la posibilidad de “poner de pie” a la Argentina, en contraste con el postulado de que el presidente Mauricio Macri puso al país “de rodillas”.