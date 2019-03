Macri y Piñera, al frente del flamante bloque Prosur

No obstante, no son pocos los que ven en el Prosur una versión hacia la derecha del Unasur, que acarrearía limitaciones similares para la integración regional. “Eso no es ideología, son valores, principios”, respondió Piñera a los críticos que lo acusan de ideologizar las relaciones exteriores, sobre todo por la exclusión del nuevo foro de Venezuela, cuya situación política -y el rechazo al gobierno de Nicolás Maduro- une a todos los miembros de esta naciente agrupación.

Por su parte, el presidente Mauricio Macri planteó a los demás mandatarios la necesidad de “ser eficientes en el diseño de soluciones duraderas que trasciendan nuestros mandatos y que contribuyan al desarrollo y a reducir la pobreza en un marco de democracia y respeto a los Derechos Humanos”.

Para el jefe del Estado, “nuestra región tiene mucho valor y potencial”, y subrayó que “es tiempo de ser realistas y pragmáticos para entender las circunstancias globales y regionales sin sesgos ideológicos y encontrar caminos que nos lleven a vivir en una América del Sur más próspera, más democrática y más segura”. Macri destacó “la visión sobre el valor de vivir en democracia, que es la forma que elegimos para administrar los disensos, la diversidad y la pluralidad”.