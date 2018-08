Embed

"¿Sol Pérez o Pampita?", le preguntaron los conductores de Líbero de TyC Sports, y el defensor xeneize contestó risueño: "Pampita". "¿Te gustan más las morochas?", retrucó el periodista, a lo que el futbolista comentó: "Creo que Pampita porque... No, no voy a hablar. Cortá, paso. ¡Esa tachala!", expresó Lisandro con picardía, tratando de gambetear una posible polémica, pero ya era demasiado tarde.

Fue la misma Sol quien confirmó su relación con el jugador, pero que pronto llegó a su fin porque él “habló de más”. “Lo mandé al congelador. Tengo que cambiar de rubro porque no me está yendo bien con los deportistas… Habló de más, contó cosas que no tenía que contar en el vestuario del club. ¡Eso me molestó muchísimo!”, manifestó la blonda.

Como si fuera poco, la modelo y la concursante del Bailando compartieron staff en Telefe y KZO, cuando juntas hicieron Pampita Online.

