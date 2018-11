Maju Lozano: "El 99,9% de las chicas de la tevé son anoréxicas"

“Al principio, en las primeras notas me decían ‘y vos que sos gordita...’ y me costaba que el otro entendiera que yo no me veía gorda. Cuando me preguntaban, pensaba que esa gente estaba re mal porque yo usaba talle 38 de pantalón, que era lo normal. Y ellas 25 y es eso lo que estaba mal”, reflexionó. “Pero después me encontré con Santiago del Moro y empecé a entender que yo estaba bien”, agregó, elogiando al conductor.