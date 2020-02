Mala Praxis: "Decían que estaba bien y mi mamá no respiraba"

María Rosita Pertinati ingresó a consultorios el 17 de mayo de 2018 por un malestar general. En la guardia le diagnosticaron un cuadro gripal y la mandaron a su casa, una escena que se repitió en varias oportunidades hasta el 22 de ese mismo mes, cuando quedó internada "por un fuerte dolor abdominal", tal como detalló Gabriela Narambuena, su hija, en una entrevista con LM Neuquén.

La paciente comenzó a empeorar. No solo aumentaron sus dolores, sino que también tenía dificultades para respirar y además sus articulaciones empezaron a hincharse. Se le diagnosticó una diverticulitis, una clase de infección intestinal, y una médica dijo que era necesario operarla de urgencia ya que corría riesgo de perforación en el intestino.

A la hora de reunirse con los cirujanos encargados de la intervención, hubo una fuerte discusión. "Cuando la llevamos a que la operen, el cirujano me dijo que él no iba a seguir órdenes de una médica clínica, que era de otra escuela y que nadie le iba a decir cuándo operar", relató Gabriela. Pese a esta pelea, se programó una cirugía de carácter urgente para el 31 de mayo, a las 9:30, en el hospital de Complejidad VI de Cutral Co. Ese día, aunque el médico anticipó que el quirófano estaba en condiciones, se fue a dar una conferencia junto al director. "La tenían que operar con urgencia y la hicieron esperar cuatro horas porque estaban dando una charla", sentenció indignada su hija, y agregó: "La ingresaron a quirófano lúcida y normal, y salió en coma farmacológico".

Tras encontrarse con una infección en todo el cuerpo, su madre fue trasladada el 16 de julio al hospital Castro Rendón de Neuquén. Allí murió el 4 de septiembre de 2018 por una obstrucción traqueal. "Me decían que estaba bien y ella no respiraba con normalidad. Desde el Castro dicen que si le hubieran hecho un estudio al principio, se habría salvado", aseguró Gabriela, quien convoca a que la acompañan este viernes a las 10:30 en Ciudad Judicial.

