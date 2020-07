Malaspina reveló que intentaron abusar de ella cuando tenía 10 años

“A los diez años sufrí acoso sexual”, le contó Romina a Ulises Jaitt en El Show del Problema, y según aseguró, el abuso se dio en el marco de un intento de secuestro en su propio barrio. “Estaba andando en bicicleta a la vuelta de mi casa, me agarraron en una camioneta y me llevaron a una casa”, relató.

Para fortuna de la ahora conductora, en ese momento apareció una vecina y pudo escapar: “Justo pasó una señora y me pude zafar”, arrancó la joven y agregó: “Fue muy feo y muy traumático, porque además yo era muy chiquita y en ese momento no había secuestros. Fue horrible, me acuerdo de todo, me quedó marcado”.

En tanto, en horas de la tarde, en el programa Las Rubias de Marcela Tinayre, Malaspina amplió su relató. “No llegó a ser abuso, si un intento de abuso que la verdad que a mi me marcó mucho porque yo era muy chiquita. Además yo era muy chiquita”, arrancó y siguió: “Cuando vivía en Mar del Plata, frente a mi casa, hay como unos edificios, y yo estaba dando vueltas a la manzana en bicicleta, mientras mi familia estaba en la casa, en la vereda”.

“Había un señor parado en la esquina, y yo jamás creí que me podía hacer algo. Me baja de la bici, tira la bici y me lleva a la entrada de una casa, que era un pasillo largo. Cuando el intenta tocarme, yo empiezo a gritar. Justo había una vecina que estaba paseando al perro y ella grita cuando lo ve. El hombre sale corriendo y había un auto esperando al lado. El auto salió súper rápido y esta persona atrás. Después de me cuenta que se auto también era cómplice del hombre”, reveló.

Romina señaló que ese año la pasó muy mal, al punto de no querer salir de casa junto a su mamá. Sin embargo, la conductora afirmó que ya está superado esto episodio, por lo cual decidió salir a contarlo.

Tiempo atrás, la modelo ya se había referido a esta tremenda experiencia en sus redes cuando señaló que, luego de padecer este episodio, que definió como “el más horrible de su vida", durante varios meses apenas podía salir de su casa al colegio porque le daba "pánico" ver hombres grandes en la calle.