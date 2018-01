Malena y Araceli enfrentadas por el feminismo

“Escuché ahí que dijeron que soy feminista. Yo no soy feminista. Lo respeto muchísimo, pero tengo un hijo varón hermoso, un marido precioso y respeto mucho a los hombres. Ambos géneros se tienen que respetar. No soy feminista”, afirmó Araceli. Ante los dichos de la ex pareja de Adrián Suar, una que la destrozó fue Malena Pichot, quien en su cuenta de Twitter la tildó de “imbécil”.

“Araceli dice que no es feminista porque tiene un hijo varón y un marido”, fue el primer mensaje de la humorista junto a un emoji de una mujer tapándose media cara con una de sus manos.

Luego la actriz fue más dura y escribió en la red del pajarito: “No soy feminista pero reivindico toda la lucha de las mujeres por sus derechos y libertades y aplaudo la decisión de las mujeres de no callar ante los abusos” Sí, sos feminista, un poco imbecil también. Una cosa no quita la otra claro”.

Embed “No soy feminista pero reivindico toda la lucha de las mujeres por sus derechos y libertades y aplaudo la decisión de las mujeres de no callar ante los abusos” Sí sos feminista, un poco imbecil también. Una cosa no quita la otra claro — malena pichot (@malepichot) 23 de enero de 2018

Pichot, que no se calla nada cuando alguna persona se tira contra el feminismo, terminó cerrando el tema con otro duro tuit para la modelo. “Por favor si @Oprah o alguien de hollywood pudiera dar la definición de feminismo así nuestro mainstream local se siente cómodo con el concepto, agradeceremos mucho desde Sudamérica”, escribió Pichot.

