Malestar en Chile por una carta firmada por Alberto

La firma del presidente argentino no cayó bien en el gobierno de Boric, según informan los medios chilenos, y el malestar tuvo como portavoces a los ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores. La canciller, Antonia Urrejola, contó que, al conocer el contenido y las firmas de la carta, “lo primero” que hizo fue conversar con su par de Justicia, Luis Cordero, y con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, a quien había criticado en duros términos en un audio privado que luego se filtró a la prensa. “Nos parece (junto a Cordero) que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El gobierno no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público y nos parece que son impropias las declaraciones que están en esa carta”, expresó Urrejola.

En relación al impacto de los audios filtrados y de la carta sobre el vínculo entre los dos gobiernos, la canciller respondió que “estas son situaciones que son puntuales, sin desconocer que nos parece que son absolutamente improcedentes las declaraciones en esa carta, pero eso no afecta la relación bilateral con Argentina, que es una relación que está muy robusta, y tenemos un conjunto de distintos temas que vamos a seguir trabajando”.

Por su parte, Cordero comentó en Tele 13 Radio que la carta “desconoce cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno”. “Las declaraciones que tienen por propósito afectar, comprometer o criticar esa autonomía (del Ministerio Público) me parecen impropias. La leería como apoyo político a ME-O (Enríquez-Ominami), pero desde lo institucional su contenido es improcedente”, dijo el ministro de Justicia.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró que es “natural” que el presidente Alberto Fernández aspire a la reelección, en tanto consideró que la vicepresidenta Cristina Kirchner “fácticamente está proscripta”. “Está bien que el presidente aspire a la reelección. Me parece que es natural. Según los trascendidos, la mayoría de los compañeros que se imaginan como candidatos para la presidencia están vinculados a la gestión, entonces, ¿cómo no va a poder Alberto Fernández hacer lo mismo?”, afirmó Rossi. El ex ministro de Defensa sostuvo que Cristina “podría ser candidata”, pero aseguró que si lo anuncia “probablemente la justicia convierta la sentencia que tiene en firme” al acortar los plazos procesales.