Maltrato y escándalo

“Mirá, Silvia, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Bánquenme con la peor de las ondas. Me voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, díganme a dónde voy, ¿es el sábado o domingo? No sé qué día tengo que ir”, se escucha decir con soberbia a la conductora de Las rubias.

“Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada. Si hay alguien que lo haga, fenómeno. No me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario”, agrega muy enojada Tinayre.

Como si eso fuera poco, en la segunda parte difundida en las redes se escuha cómo siguen sus reclamos y también le apunta a su hijo Nacho Viale: “Terminá de mentir, Silvia, me sorprende que vos te pongas en mentirosa, diciéndome ‘vienen por vos, vienen por vos’. Termina de hacerme presiones, ¿querés?”.

Embed

Durísima: “Que Nacho me dice ‘¿Por qué no te venís con Rocco y la visitás a Andrea?’. ¿A vos te parece que eso es una invitación?”.

“Déjense de joder”

Luego, la madre de Juana Viale se dirige al productor del clásico ciclo: “Esto fue mal hecho por parte de la producción que no se tomó el trabajo de llamarme. Que Nacho me dice ‘¿por qué no te venís con Rocco y la visitás a Andrea?’. ¿A vos te parece que eso es la invitación a un programa?. Entonces, déjense de joder con mentiras”.

Tinayre animada

El audio cayó en manos del tuitero Gabriel Lucero, conocido por recrear con animaciones conversaciones de Whatsapp. “Cuando flasheás diva... a pedido de ustedes”, fue el mensaje del tuitero en las redes que sirvió para acompañar la entrega.

“No lo escuché y me dicen que es una pelotudez”

El polémico tema que ayer se instaló en las redes y en la pantalla chica no le hizo mucho ruido a Marcela Tinayre, quien se lo tomó con mucho humor. La conductora realizó su descargo en el portal Primicias Ya, que fue el primero en tener la palabra de la hija de Mirtha.

“No lo escuché ni me interesa, y me dicen que es una pelotudez tremenda. Silvia es mi amiga ante todo, fue mi productora y de las chicas que vienen a mi cumple. Me enseñó mucho en la radio. ¿Soy yo? ¿Qué digo de gravísimo? Ni idea. Sería un día hormonal capaz”, fue la respuesta que realizó entre risas la cara más conocida del programa Las rubias.

Luego del nuevo escándalo que envuelve a la familia de la diva de los almuerzos, ayer por la tarde Nacho Viale se juntaba con la Chiqui para planear el fin de semana.