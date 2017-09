Maluma flasheó con Sol

Según la tuitera Nati Jota, la estrella colombiana quedó deslumbrado ante la belleza de la rubia, que había sido contratada para animar al público del encuentro. Al finalizar el partido, el cantante se acercó a la cronista de ESPN Redes para conseguir el número de Sol. “Le dejé un papelito con mi número y me escribió... para pedirme el número de Sol Pérez”, reveló Jota. En tanto, Sol dio testimonio de la buena onda con Maluma al postear una selfie donde se los ve juntos y sonrientes.

Trata de despegarse

Luego de que explotara la noticia, la chica del tiempo de TyC le aclaró a PrimiciasYa que solamente vio a Maluma en la cancha.

“No lo vi después, no tuvimos ningún encuentro ni me escribió por teléfono. Es cualquiera. Le pedimos una foto con Nati, pero no existió nada más. Cero”, aseguró Sol, quien tras el encuentro siguió alimentado su cuenta de Instagram con fotos hot.