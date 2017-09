Maluma, tras los pasos de Sol Pérez

Sol descubrió la señal del cantante la noche del viernes luego de participar en la pista de Showmatch con el ex rugbier Serafín Dengra. “¡Estoy al borde de un paro!”, confesó La Sobri en su twitter, haciéndose eco del “me gusta” del músico.

¿Hubo fuego?

Sol y Maluma se conocieron el 2 de septiembre en San Juan, cuando ambos participaron como anfitriones del superclásico entre Boca y River. Maluma hizo unos jueguitos con la pelota antes del partido, mientras que la chica del clima de TyC encendió a las hinchadas con su belleza.

Según contó Nati Jota, la panelista de ESPN Redes que recibe los consejos sexuales de su mamá, los dos se cruzaron en los pasillos del estadio: ella le pidió un selfie (“Hola, bebé”, escribió al postearla en Instagram), y él, su teléfono.

“Lo vi únicamente en la cancha, en el superclásico. Pero no lo vi después, no tuvimos ningún encuentro ni me escribió por teléfono”, fue el descargo de Pérez ante los rumores de un encuentro.

Por otro lado, Maluma llegará al país con su gira el 25 de noviembre cuando se presente en Córdoba. Luego, el creador de “Felices los 4” se presentará el 26 en Rosario, el 28 en Tucumán, el 29 en Salta y el 2 de diciembre en Santa Fe. También estará el 1° y 3 de diciembre en el Hipódromo de Palermo (Buenos Aires).