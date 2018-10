Mamá coraje: cuatro casos ejemplares en el deporte

LM Neuquén dialogó con Andrea Santángelo (cuatro hijos), jugadora de Centro Español; Lorena Briceño, entrenadora de judo (próxima a ser madre); Andrea Medina (un hijo), patinadora neuquina, y Nadia Riquelme (una hija), palista barilochense.

Santángelo representa los colores del Torito de Plottier pero comenzó su carrera en Independiente porque su hermano, el Boty (Mauricio, entrenador de Centro Español en Liga Argentina) jugaba allí. “Con los hijos uno intenta seguir entrenando, aunque se hace más difícil. Pero ellos de chiquitos estuvieron dentro de un club. Yo quiero que mis hijos hagan deporte y por suerte eligieron el que nos apasiona a mi marido (Sebastián Tapia, entrenador) y a mí”, destaca Andrea, madre de Juliana (5 años), Juana (12), Josefina (14) y Agustín (19 y jugador del Torito).

Lore Briceño, quien fue parte en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y bronce en los Panamericanos (1999 y 2007), está a días de recibir a su primera hija: Victoria (tiene fecha para el 19). “Estuve dando los entrenamientos hasta los primeros días de octubre. Usé el judogi (vestimenta utilizada para la práctica del judo) hasta que me entró. Me encantó estar arriba del tatami con ella”, comenta, y agrega sobre el futuro de su hija: “Seguro que me imitará, pero será libre de elegir el deporte que quiera”.

Andrea Medina es una exitosa patinadora y madre soltera a quien se le hizo muy difícil cuando nació Camilo, que ya tiene 4 años. “Cuando descubrí que estaba embarazada ya tenía casi tres meses de gestación y estaba entrenando mucho. Tenía 34 años, trabajaba y ensayaba todas las tardes. Me asusté al principio por el bebé e hice una especie de reposo deportivo asegurando su bienestar”, comenta.

Las Andrea, Santángelo (básquet) y Medina (patín), Lore Briceño (judo) y Nadia Riquelme (slalom).

En relación con el futuro de su hijito, destaca: “Le compré rollers a los dos años y se los puso dos veces. No le gusta mucho. Me gustaría que haga deportes en grupo, rugby, básquet o handball, donde viajan juntos y es todo en equipo”.

Nadia Riquelme se encuentra en Brasil disputando el Panamericano de Slalom. “En 2010 estaba entrenando bastante fuerte hasta que me enteré de que estaba embarazada. Ya tenía 18 semanas. Con Maia (ahora tiene 7 años) en la panza remé hasta los 8 meses. Fue hermoso poder seguir compitiendo embarazada porque me mantenía activa y me relajaba estar en el agua”, afirma.

Nadia subraya lo difícil que es combinar el rol de madre y el de deportista. “A veces se hace pesado y agotador. La parte difícil fue cuando hubo que empezar a viajar fuera del país. Por suerte tenemos familias de oro que nos ayudan todo el tiempo y salen al rescate cuando las necesitamos”, sostiene.

¡Felíz día a todas! Las que luchan por sus hijos y su otra pasión: el deporte.