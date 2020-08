Mamá de Solange: "Se fue sin el abrazo de su papá"

Desde Córdoba y fundida en el dolor, la mamá de Solange Musse denunció que no se respetaron los derechos de su hija, quien atravesaba un duro cáncer. La joven de 35 años murió este viernes sin poder ver a su papá, quien el pasado fin de semana había viajado desde Neuquén pero no le permitieron el ingreso por no presentar un hisopado negativo de coronavirus.