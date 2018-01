Mancha está de vuelta: "Veo todo de otra manera"

La última vez que pisó una cancha fue el 25 de octubre del año pasado, en la 8ª fecha de la fase regular del Federal A, ante Deportivo Roca. Después de ese partido, el defensor fue al médico por un dolor en la zona hepática y a partir de ahí vino lo peor.

“Primero no se sabía lo que tenía. Me habían dicho que era hepatitis pero que tenían que esperar que se desinflame el cuerpo. Después se vio que eran cálculos en la vesícula y que como yo dejé pasar mucho tiempo, esos cálculos se fueron a la vía biliar y ahí se complicó todo”, relató Manchafico. “Tuve que esperar internado casi 12 días para que se desinflame la zona y me puedan operar, casi sin comer ni tomar nada. Después me dieron el alta y estuve otros diez días más con dieta”, continuó el defensor. “La piedra estaba mitad en el colédoco y mitad en el páncreas. Si llegaba a entrar al páncreas, estaba al horno. Gracias a Dios ya pasó todo y estoy prácticamente recuperado”, completó.

El arduo trajín, que mantuvo en vilo a todo el club y a su familia, lo relegó de las canchas casi tres meses, en los que sufrió una operación que duró 4 horas y perdió 12 kilos. “Obviamente, estuve asustado porque no se sabía qué tenía, pero por suerte ya quedó atrás”, afirmó Mancha.

Sobre su vuelta a las canchas, el defensor no se pone plazos, aunque confía en poder llegar al inicio del campeonato. “Desde que me pasó eso, veo las cosas de otra manera. Por no querer salir me infiltraba, lo tapaba con medicamentos y terminé complicando todo. Voy a dejar que pase el tiempo y que el cuerpo me diga”, analizó.

Triple turno

A las órdenes de Alejandro Zambón y Adrián Martín, Manchafico y todo el Rojo se mueven en triple turno pensando en el duelo ante Ferro de General Pico por Copa Argentina, a disputarse el viernes 19. “Voy a hacer lo posible para estar, pero la realidad es que tengo que recuperar masa muscular y ver cómo me siento con el correr de los días”, se sinceró el jugador.

En relación con el objetivo para lo que resta de la temporada, expresó: “Puertas adentro siempre decimos que es mantener la categoría. Después, con el paso de los partidos, vamos viendo para qué estamos. En la primera fase estuvimos a dos puntos de clasificar, pero nuestro objetivo es quedarnos en el A”.

Jugó por última vez ante Roca en la fecha 8, cuando su equipo cayó 2 a 1 en casa. Podría regresar el 4 de febrero, en la primera fecha ante Deportivo Madryn.