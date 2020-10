Manguel a Aníbal: "¿Macri es un chorro y Cristina no?"

El cruce entre Manguel y Fernández comenzó luego de que Andy los invitara a mantener un mano a mano. "¿Por qué si Cristina Kirchner y Mauricio Macri , dos ex presidentes que están siendo investigados por la Justicia, estás tan convencido de que Mauricio Macri es un chorro y Cristina no?", preguntó filosa la periodista de América TV, a lo que hábilmente Fernández respondió, “por eso, porque Mauricio Macri es un chorro y Cristina no”.

Fiel a su estilo, Manguel redobló la apuesta: "No me estás contestando". "Sí te estoy contestando", resistió el ex jefe de Gabinete. "Los dos están (siendo investigados) en la Justicia, los dos fueron denunciados y las causas de Cristina están más avanzadas", sostuvo la periodista.

"Pero hablando de derecho, si los dos están siendo investigados", intentó contra argumentar Manguel. "Vos me preguntás y yo te contesto. ¿Por qué Cristina no? Porque Cristina es incapaz de tocar un centavo de nadie y porque todas las causas en su contra son inventos", contestó Fernández.

Cada vez más ofuscada, la periodista enumeró algunos de los procesos judiciales que se llevan adelante en Comodoro Py en contra de la actual vicepresidenta: "Hotesur, Los Sauces, etc.". "Todo eso es un invento. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y en unos años, cuando veas cómo terminó todo, me lo reconozcas", expresó el ex funcionario.

Luego fue Fernández quien se despachó contra Manguel, “del otro lado, haciendo referencia al gobierno de Macri, te puedo decir Correo, Autopistas, Parques Eólicos; la venta de las tierras del Estado a su familia. Te puedo mostrar cien ejemplos. De Cristina no hay nada, sólo el alquiler de un hotel". A lo que Manguel preguntó, "¿Y por qué llega a juicio oral?". "Porque tiene que llegar. Si en primera instancia se elabora, se produce la prueba; lo único que puede hacer el juez es elevarla a juicio oral", retrucó Aníbal Fernández.

Lo cierto es que más allá de la incomodidad del resto de los invitados a (PH) por el tenso cruce, entre la periodista y el ex ministro, Kusnetzoff dejó que continuara porque desde la producción del programa le informaba que las mediciones de rating subieron con el cruce político.